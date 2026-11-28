Il Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo, ha rivolto sabato un appello ai cristiani di tutto il mondo, invitandoli a tornare a Betlemme per celebrare il Natale e sostenere una città che cerca di riprendersi dopo anni di forte calo del turismo. “Proclamiamo questo re, il re della pace, Gesù Cristo. Questa è la nostra speranza, questa è la nostra certezza”, ha dichiarato al suo arrivo alla Basilica della Natività, durante la tradizionale processione annuale da Gerusalemme, che segna l’inizio dell’Avvento e dei preparativi per il Natale.