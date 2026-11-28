“Le sentenze vanno eseguite e quindi una sentenza definitiva del Consiglio di Stato va attuata. Io confido molto nella sensibilità della stessa magistratura associata affinché vi sia non certo una rinuncia a quello che è un diritto acquisito secondo una sentenza, ma l’attuazione di questa sentenza, visto il momento di grave sacrificio un po’ per tutti in Italia, può e deve essere, secondo me, proprio in ragione di opportunità e di sensibilità, essere magari differita o rateizzata o spalmata“. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, a margine del 37esimo congresso nazionale dell’Anm in corso a Napoli. “Io credo che la magistratura per prima si assocerà a questo invito alla sensibilità e all’opportunità”, ha aggiunto Nordio.