“È da anni che i magistrati chiedono l’adeguamento. Nel corso di questi anni molti hanno fatto finta di non capire, di non sentire e sono andati avanti. A un certo punto è stato fatto ricorso al Tar e poi al Consiglio di Stato. Ora questa sentenza del Consiglio di Stato è definitiva, quindi dovrà assolutamente essere eseguita. Se la Meloni per sue motivazioni non vuole firmare, sarà nominato un commissario, il quale poi dovrà essere pagato e quindi aumenteranno le spese”. Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, a margine del 37esimo congresso dell’Associazione nazionale magistrati in corso a Castel Capuano, a Napoli.

“Meloni come motivazione ufficiale dice che non ci sono soldi – ha aggiunto Gratteri – e allora mi dovrebbero spiegare perché ad aprile di quest’anno è stato aumentato lo stipendio ai funzionari di Palazzo Chigi su contrattazione, mentre l’aumento dello stipendio del magistrato è automatico per legge. Invece ai funzionari di Palazzo Chigi è stato aumentato lo stipendio di 540 euro e gli arretrati sono stati dati in un’unica soluzione. Se c’è crisi, c’è crisi per tutti“. Gratteri ha spiegato di guadagnare “8.500 euro al mese e sono a fine carriera, quindi – ha aggiunto – abbassatemi lo stipendio di 1.000 euro, però poi per coerenza e proporzionalmente abbassiamo lo stipendio dei funzionari pubblici che guadagnano più di 8.500 euro al mese, cominciando dai parlamentari che, sommando tutti i benefit, arrivano a 15mila euro e vanno mediamente due giorni e mezzo in Parlamento. Due settimane fa il ministro dell’Economia parlava da solo in Parlamento, ed era martedì”.