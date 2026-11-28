Scontri tra la polizia e i manifestanti a Tirana, capitale dell’Albania, durante una manifestazione che ha visto la partecipazione di migliaia di persone che chiedevano le dimissioni del primo ministro Edi Rama. Gli albanesi sono giunti a Tirana da ogni parte del Paese e dall’estero per partecipare alla manifestazione, che ha coinciso con il 114° anniversario della Dichiarazione di Indipendenza dell’Albania, La polizia ha utilizzato gas lacrimogeni e idranti per respingere i manifestanti che lanciavano pietre e utilizzavano bastoni di legno nel tentativo di distruggere le telecamere e le finestre degli edifici governativi. Le ultime proteste fanno seguito a mesi di manifestazioni organizzate dal cosiddetto movimento Flamingo, nato in opposizione al progetto di turismo di lusso sulla costa meridionale dell’Albania, legato a una società di investimenti fondata da Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.