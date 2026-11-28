È salito a 10 morti e 110 feriti, in gran parte bambini, il bilancio dell’esplosione avvenuta in una scuola primaria e secondaria nella provincia orientale di Kunar, in Afghanistan. Lo riferiscono le autorità locali e il ministero dell’Interno. Secondo le prime informazioni, l’esplosione sarebbe stata causata da negligenza in un deposito di esplosivi appartenente a società minerarie, situato accanto alla scuola, alla periferia di Asadabad, capoluogo della provincia. È stata avviata un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente. Le immagini diffuse sui social mostrano bambini feriti trasportati in ospedale e parte dell’edificio scolastico crollata. La provincia di Kunar è interessata da attività di estrazione di pietre preziose, un settore in crescita in Afghanistan, dove le norme di sicurezza nelle aziende minerarie sono spesso carenti.