“Ringrazio il ministro Crosetto per aver chiarito rispetto alle vicende ucraine, nel mentre lo faceva, mi pare che anche il presidente Zelensky abbia chiarito alcune precedenti parole che erano state evidentemente oggetto di molti dubbi e lo ha fatto, del resto, anche con me direttamente durante una telefonata che abbiamo avuto che abbiamo avuto oggi e penso che fosse necessario”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo all’assemblea nazionale di Noi moderati. “La nostra posizione a sostegno dell’Ucraina, a sostegno della nazione aggredita da una guerra di aggressione, non cambia – ha continuato – ma questo non può mai venire prima della difesa dell’interesse nazionale italiano”.