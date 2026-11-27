Dal Rinascimento italiano a Guadalajara. In occasione della 40esima edizione della Fiera Internazionale del Libro (FIL) di Guadalajara, in Messico, in cui l’Italia è Paese ospite d’onore, la biblioteca pubblica dello Stato di Jalisco ‘Juan José Arreola’ ospita da oggi la mostra dal titolo ‘Aldo Manuzio e la rivoluzione del libro’. L’idea alla base dell’esposizione, che resterà aperta fino al 21 febbraio, è che in concomitanza con la fiera anche la cultura del libro sia protagonista. Aldo Manuzio, tipografo ed editore del Rinascimento italiano, rivoluzionò il modo di produrre, diffondere e leggere i libri, con l’invenzione del formato tascabile e l’introduzione del carattere tipografico corsivo. Nella mostra è esposta un’edizione aldina. Presenti al taglio del nastro, davanti a un pubblico di un centinaio di studenti e giovani frequentatori della biblioteca, diverse autorità. Per l’Italia anche il direttore dell’Istituto italiano di cultura (IIC) di Città del Messico (IIC), Gianni Vinciguerra, e il direttore centrale per la Promozione dell’Italofonia, la Cultura e i Territori del Maeci, Filippo La Rosa.

“La mostra dedicata ad Aldo Manuzio e alla sua rivoluzione del libro, come recita il titolo della mostra, è per noi un segno distintivo. Perché Manuzio è colui che rivoluziona il concetto di libro ed è importante per noi che nella fiera del libro più grande del mondo ispanofono, con la fiera del libro con il maggior numero di visitatori al mondo, noi facciamo un collegamento fra il nostro passato e il nostro presente. Manuzio, oltre ad essere ciò che è rappresentato in questa mostra, è anche un editore, è anche colui che capisce che l’oggetto libro, oltre ad avere un valore immateriale per le idee che contiene, è anche un bene che ha un grosso valore economico, perché si può vendere, perché ha un prezzo”, ha spiegato La Rosa a LaPresse.

“E allora inaugurare questa mostra oggi qui è un grande elemento di congiunzione tra quello che era l’avanguardia nella Venezia del 1500 e quello che noi vogliamo che sia questa fiera del libro di Guadalajara, vale a dire un grosso ponte verso il mercato del libro di lingua spagnola, che già oggi è per noi il mercato di gran lunga più importante per l’esportazione dei libri, ma vogliamo che lo sia sempre di più”, ha concluso. A fare gli onori di casa anche José Trinidad Padilla López, presidente della FIL di Guadalajara e direttore della biblioteca pubblica dello Stato di Jalisco ‘Juan José Arreola’: “Questa mostra ci presenta, attraverso una serie di dati sulle pareti, ma anche su uno schermo tattile interattivo, informazioni sull’opera di questo grande innovatore della cultura che fu Aldo Manuzio, inventore di una serie di caratteri tipografici che permisero di rendere il libro un oggetto portatile, un libro che chiunque potesse portare con sé e leggere ovunque”, ha sottolineato a LaPresse.