L’università Luiss Guido Carli apre l’Anno Accademico 2026-2027. “Una nuova architettura del sapere per governare l’era dell’IA” è il titolo dell’inaugurazione di oggi, 27 novembre 2026, nell’Aula Magna del campus di Via Pola a Roma. Educare e innovare per governare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale mettendo al centro pensiero critico è il principale obiettivo dell’ateneo romano. Alla cerimonia gli studenti, i vertici dell’ateneo e autorevoli rappresentanti del mondo accademico, istituzionale ed economico. Ospite d’onore della cerimonia Andrea Pignataro, fondatore e Ceo del colosso di software finanziari e dati ION Group, che nella sua relazione ha sottolineato come “La distanza fra ciò che la tecnologia rende possibile e ciò che le organizzazioni adottano sia la più grande occasione che un’università abbia avuto da generazioni. Un ateneo può formare persone che aiutano sin dal primo giorno le aziende a chiudere questa distanza. Siamo all’inizio di una nuova fase di ricostruzione. Sta a noi cogliere questa occasione”. L’evoluzione del modello educativo riguarda anche la preparazione degli studenti al loro futuro professionale. Come ha sottolineato a margine dell’intervento il Rettore della Luiss Paolo Boccardelli: “Siamo consapevoli che la mobilità sociale è rallentata rispetto al passato. Dobbiamo fare la nostra parte per far partire la mobilità sociale e consentire ai giovani di cogliere le opportunità e valorizzare il proprio investimento in cultura e formazione”. “L’inaugurazione dell’Anno accademico di oggi” dichiara Boccardelli, “segna un cambio di passo significativo rispetto al mondo delle tecnologie. L’università offrirà in maniera più significativa a tutti gli studenti di tutti i corsi di laurea competenze sotto al profilo tecnologico e industriale. Questa è una missione importante per l’università a supporto del sistema industriale”. Una visione che si traduce in un modello educativo di frontiera, capace di coniugare l’avanguardia tecnologica con la valorizzazione dell’autonomia di giudizio. Fondamentale secondo quanto emerge dalla cerimonia di oggi che l’università investa sulle capacità cognitive e di analisi degli studenti mediante metodologie partecipative ed esperienziali: dalle palestre cognitive, pensate per bilanciare l’uso dell’IA con il ragionamento indipendente, fino alle nuove iniziative “device-free” progettate per favorire concentrazione e confronto senza il filtro degli schermi. “La sfida principale” dice il Rappresentante degli studenti della Luiss Giuliano Pezzimenti “è di coltivare queste virtù, di comprenderne la preziosità per affrontare le sfide tecnologiche, climatiche, demografiche, finanziarie. Per essere veramente i protagonisti del presente e immaginare il nostro futuro”. A chiudere i lavori è stato il Presidente della Luiss, Giorgio Fossa che nella sua relazione come a margine dell’iniziativa ha voluto ricordare la storia dell’ateneo: “Un’inaugurazione particolare perché questo anno accademico è quello che ci porterà nei 50 anni della Luiss, perché noi nel 2027 compiremo appunto 50 anni. Questa università è nata per volere delle imprese, in particolare nel 1977 nasce da un’idea del dottor Umberto Agnelli”. “E per cui il rapporto con le imprese è sempre molto stretto” prosegue Fossa, “e questo probabilmente è uno dei motivi per cui i nostri laureati sono molto richiesti. Anche perché il tasso di occupazione è, diciamo, il 95% dei nostri laureati è in lavoro. E questo è un punto di vista che è uno dei tanti motivi di successo della nostra università”.