“Conoscete la mia posizione sull’Ucraina, il sostegno italiano all’Ucraina, ma penso che la guerra non si debba e non si possa allargare al Mediterraneo”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a margine del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles. “Penso che su questo – sottolinea – dobbiamo essere molto chiari, penso che dobbiamo essere, come siamo stati anche in questi giorni, chiari con i nostri amici ucraini e dobbiamo essere chiari anche con i nostri partner. Dopodiché, io non legherei la questione delle risorse. Penso che dobbiamo fare del nostro meglio per continuare ad aiutare l’Ucraina a difendersi, però dobbiamo anche difendere la sicurezza dei nostri confini e dei nostri cittadini. Su questo sono stata e intendo continuare a essere molto chiara nei confronti del presidente Zelensky e dell’Ucraina”.