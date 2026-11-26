La rete che connette i territori, crea opportunità per le comunità”: è con questo messaggio che Open Fiber si presenta all’Assemblea Anci di Verona, portando ai sindaci sette storie di innovazione digitale per mostrare come la fibra ultraveloce cambi la vita nei territori. Si va dall’intelligenza artificiale applicata ai servizi comunali, alla telemedicina, grazie a una rete che oggi raggiunge oltre 17,5 milioni di unità immobiliari in 6.462 Comuni italiani, a dimostrazione che anche un piccolo borgo può offrire servizi da grande città, un messaggio in linea con quello lanciato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
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