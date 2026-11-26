Giorgia Meloni è tornata a parlare di Gianni De Gennaro, in un punto stampa a margine del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles. “Sulla vicenda ho già detto e ribadisco: penso che sia una questione che ha scioccato tutti, chiaramente ha scioccato anche me. Le sue parole ci colpiscono molto, però io penso che la cosa più seria che possiamo fare in questo momento sia aiutare le diverse procure, che stanno lavorando su vari fronti su tutta questa vicenda, perché si riesca a fare chiarezza”. La presidente del Consiglio ha aggiunto di non sapere ancora se sarà presente ai funerali dell’ex capo della polizia, morto suicida il 21 novembre scorso: “In ogni caso, mi sono accertata che ci fosse il sottosegretario Mantovano, in rappresentanza di Palazzo Chigi”.