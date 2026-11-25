Flash mob delle opposizioni in aula alla Camera al momento del voto delle mozioni sul contrasto alla violenza sulle donne. Le deputate e i deputati di opposizione hanno ‘fatto rumore’ per un minuto in aula agitando dei mazzi di chiavi e richiamando il gesto simbolico contro la violenza di genere dopo l’appello lanciato da Elena Cecchettin nel 2023 dopo il femminicidio della sorella Giulia. “Meloni ha tradito il patto per approvare definitivamente la legge sul consenso. Chiediamo che quell’impegno venga mantenuto”, ha detto la capogruppo Pd Chiara Braga.