Mercoledì pomeriggio, a Roma, decine di attivisti hanno organizzato una manifestazione per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. I manifestanti si sono radunati a pochi passi dalla riunione annuale di un movimento cattolico “Stati Generali per la natalità”, proprio di fronte alla Basilica di San Pietro in Vaticano. Le manifestanti hanno criticato il governo per non aver introdotto nelle scuole corsi di educazione sessuale ed emotiva. Secondo l’opposizione, tale misura dovrebbe costituire il punto di partenza per la lotta contro i femminicidi, ma la maggioranza del governo di Giorgia Meloni si oppone da tempo alla sua introduzione. L’anno scorso, il Parlamento italiano ha approvato una legge che introduce il delitto di femminicidio nel codice penale, punendolo con l’ergastolo. Tuttavia, i manifestanti mettono in dubbio che il governo italiano abbia a cuore i diritti delle donne, nonostante sia guidato da una donna per la prima volta nella storia.