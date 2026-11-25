L’esercito Usa ha fatto esplodere intenzionalmente 5 tonnellate di sostanze chimiche utilizzate per la fabbricazione di bombe presso un impianto di munizioni nel sud-est dell’Iowa. La detonazione controllata di azoturo di piombo, avvenuta alle 10 (le 16 in Italia) presso l’Iowa Army Ammunition Plant, ha fatto seguito alle preoccupazioni espresse dagli ambientalisti riguardo ai possibili effetti sulla salute e sull’ambiente. Secondo le autorità, i materiali degradati rischiavano di esplodere in modo incontrollato con l’abbassarsi delle temperature.Un tribunale ha infine dato il via libera all’operazione militare. Le autorità avevano invitato i residenti della zona a tenersi pronti a un’eventuale evacuazione per evitare l’esposizione a polveri tossiche, rassicurandoli al contempo sul fatto che le barriere predisposte attorno all’area dell’esplosione avrebbero dovuto limitare la dispersione della nube. Le riprese video, effettuate da diversi chilometri di distanza, mostrano due nubi bianche sollevarsi sopra il sito della detonazione, per poi dissolversi rapidamente. I giornalisti presenti hanno riferito di avere udito un forte boato. Nonostante l’invito a rimanere al chiuso, alcuni residenti si sono fermati a bordo strada, sopravento rispetto all’impianto, per assistere all’esplosione.