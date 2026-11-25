“Viviamo giorni inquieti, in cui l’incertezza e il conflitto nel contesto internazionale si riflettono in modo pesante sulla vita quotidiana dei cittadini europei, con spinte che tentano di insinuare e alimentare paure nella vita di tutti i giorni, come avvenuto, tra l’altro, con le minacce condotte con attacchi informatici alle scuole nel nostro Paese. I sindaci, espressione delle loro comunità, possono aiutare a rispondere con la compostezza e la coesione già dimostrate in altre difficili circostanze. Sconfiggeremo queste forme di aggressione restando noi stessi, con i nostri valori, con la nostra civiltà”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia di apertura della 43esima assemblea Anci dal titolo ‘Cara Italia. I sindaci per l’80° anniversario della nostra Repubblica’.