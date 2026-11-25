Nonostante la pioggia battente, alcune decine di tifosi si sono radunati al Murale di Maradona, ai Quartieri Spagnoli di Napoli, per ricordare il ‘Dio del calcio’ a sei anni dalla sua scomparsa. Nei pochi momenti di tregua dal maltempo, i tifosi hanno acceso fumogeni e hanno cantato i cori più famosi dedicati al campione argentino. Nella piazza, rinominata Largo Maradona e ieri inaugurata dopo il restyling effettuato dal Comune di Napoli, oltre ai tifosi napoletani, si sono radunati alcuni turisti provenienti da diverse parti del mondo, compreso un gruppo di argentini.
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