In Egitto, è di almeno 30 morti e 15 feriti il bilancio del grave incidente avvenuto lungo una tangenziale nell’area metropolitana del Cairo, dove un’autocisterna carica di prodotti petroliferi si è schiantata contro una barriera di cemento, esplodendo e incendiandosi. Lo riferisce il ministro della Salute egiziano Khaled Abdel Ghaffar. L’incidente è avvenuto sopra il Decimo Tunnel, nel quartiere di Al-Warraq, nel Governatorato di Giza. Il ministro, riportano i media locali, ha disposto l’innalzamento del livello di allerta presso la sala operativa centrale per le emergenze, situata nella sede generale del ministero, nonché il rafforzamento dello stato di allerta negli ospedali situati nell’area geografica interessata dall’incidente.