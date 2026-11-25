Selfie, strette di mano, capannelli, l’ingresso di Silvia Salis nella Sala Plenaria, per la cerimonia di apertura della 43esima Assemblea annuale dell’Anci, si è trasformato in un bagno di folla. Sindaci e amministratori locali arrivati da tutta Italia hanno accolto con entusiasmo la sindaca di Genova. Lei si è concessa per decine di foto e si è fermata a chiacchierare con molti di loro. “Felice di essere apprezzata da sindaci. Anche io apprezzo loro perché facciamo un lavoro durissimo e molto complesso. Cosa mi chiedono? Dimostrano vicinanza e un grande orgoglio essere qua tutti insieme”, ha detto Salis a LaPresse.