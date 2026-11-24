“Il Mediterraneo diventa un teatro di guerra e sono sconvolto dal fatto che Tajani dica che non ce l’aspettavamo e che ci hanno colto di sorpresa, in Libia. Chi conosce un minimo la politica estera e gli apparati, e quindi non il ministro Tajani come ha dimostrato più volte, sa benissimo che se c’è un posto in cui l’Italia ha una straordinaria intelligence è la Libia”, ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine della presentazione del libro di Bruno Vespa “Storia della seconda repubblica” al Tempio di Adriano a Roma. “E se con tutti i soldi che spendiamo in intelligence neanche ci accorgiamo di quello che succede in Libia” prosegue Renzi, “bisognerebbe chiudere qualche stanza alla Farnesina o quantomeno chiudere la bocca di Tajani. Ogni volta che Tajani parla rende ridicolo il ministero che ha l’onore di rappresentare”.