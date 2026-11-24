La seduta del consiglio regionale delle Marche è stata prima interrotta e poi chiusa dopo uno scontro in aula tra Andrea Maria Antonini (Lega) e Andrea Cardilli (FdI) che hanno contestato a Fabrizio Cesetti (PD) l’uso del termine “marchette” in riferimento al prossimo bilancio di previsione dopo la risposta dell’Assessore regionale al Bilancio Francesca Pantaloni alle interrogazioni sul bollo auto. Contestualmente il consigliere Corrado Canafoglia (FdI) chiedeva di discutere almeno il piano sulle dipendenze, non più possibile dopo la chiusura. “Vergognati”, ha urlato al collega dell’opposizione.