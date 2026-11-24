“Quando da presidente del Consiglio nel 2014/2015 mi toccò mettere mano alle nomine delle grandi partecipate come Eni, Poste, Terna, Finmeccanica ecc. misi tutte donne manager tranne uno: Gianni De Gennaro. Lo volevo levare da Leonardo, non per il G8 e la sentenza sulla Diaz, ma perché secondo me era giusto cambiare. Come posso dire, dal Colle più alto mi fu fatto notare che sarebbe stato molto gradita, apprezzata e opportuna la riconferma di De Gennaro”, ha raccontato il senatore leader di Italia Viva ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi durante la presentazione del libro di Bruno Vespa “Storia della seconda repubblica” al Tempio di Adriano a Roma. “Ricordo l’incontro con De Gennaro che mi disse “lei ha detto che il presidente deve guadagnare massimo 240mila e non un milione, e lo accetto, poi ha detto che tutti gli amministratori delegati devono essere cambiati, e lo accetto, poi ha detto che devono essere tutte donne…Ecco io per il Paese a Casablanca non ci vado”. Si chiuse lì la questione con una battuta ma non fui io a volerlo perché diciamo che Giorgio Napolitano ebbe un ruolo”.