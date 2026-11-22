Un attacco russo con droni ha colpito Kiev nella notte, danneggiando un edificio residenziale di cinque piani. Secondo le autorità ucraine, alcune persone potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie: le squadre di soccorso sono al lavoro per cercare eventuali dispersi. I primi soccorritori hanno evacuato nove persone, tra cui un bambino, mentre un altro minore è stato ricoverato in ospedale. Altri attacchi hanno provocato feriti e incendi nelle regioni di Kharkiv, Chernihiv e Zaporizhzhia.