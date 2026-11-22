Un attacco russo ha colpito nella notte un edificio residenziale di cinque piani a Dymer, nella regione di Kiev, provocando almeno una vittima e il possibile intrappolamento di otto persone sotto le macerie. Secondo le autorità locali, il palazzo è stato gravemente danneggiato, dal primo all’ultimo piano. I soccorritori hanno evacuato nove residenti, tra cui un bambino, mentre un altro minore, rimasto ferito, è stato ricoverato in ospedale. Le operazioni di ricerca proseguono con il supporto della Croce Rossa ucraina, mentre numerosi abitanti attendono notizie di parenti e conoscenti. Alcuni testimoni hanno raccontato di essere stati svegliati da una forte esplosione che ha scosso le abitazioni della zona.