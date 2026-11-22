Kate Middleton, principessa del Galles, racconta la sua esperienza con il cancro nel nuovo documentario “Heal”. Il progetto segue la 44enne Kate mentre affronta la “Three Peaks Challenge”, scalando le vette più alte di Scozia, Inghilterra e Galles nell’arco di 24 ore. Ha portato a termine l’impresa a giugno per raccogliere fondi a favore dell’associazione benefica contro il cancro del Royal Marsden Hospital, dove è stata curata. In un trailer diffuso sabato dal principe William e dall’ufficio di Kate a Kensington Palace, la principessa riflette sul suo percorso contro il cancro e parla con altre persone delle loro esperienze. Kate, sposata con l’erede al trono britannico, ha annunciato nel marzo 2024 di avere il cancro e di essere sottoposta a chemioterapia a seguito di un importante intervento chirurgico addominale. Non ha rivelato di quale tipo di tumore fosse affetta. A gennaio 2025 Kate ha reso noto di essere in remissione e ha gradualmente ripreso i suoi impegni pubblici, recandosi in India con William all’inizio di questo mese. Nel trailer, Kate afferma che il cancro cambia profondamente le persone e che «la guarigione è un percorso. Come riconnettersi con le cose che un tempo conoscevi e come trovare un senso di speranza e gioia accanto all’incertezza». «Heal» andrà in onda sulla BBC in Gran Bretagna il 29 novembre, su NBCUniversal negli Stati Uniti il 30 novembre, sul canale australiano Channel 9 il 1° dicembre e sui canali canadesi CTV e Noovo il 7 dicembre. Palazzo di Kensington ha dichiarato che i proventi della distribuzione saranno devoluti alla Royal Marsden Cancer Charity.