A Lisbona migliaia di persone hanno manifestato contro l’aumento del costo della vita e per ottenere salari e pensioni migliori. La manifestazione nazionale ha riunito persone provenienti da tutto il Paese ed è stata indetta dal principale sindacato portoghese. I manifestanti hanno sfilato sotto una pioggia battente lungo alcuni dei viali principali della capitale portoghese, intonando slogan che denunciavano l’aumento generale del costo della vita e i salari bassi, incapaci di stare al passo con le spese delle persone. Oltre alla questione abitativa, i manifestanti hanno protestato contro i prezzi del carburante e dei generi alimentari, nonché contro i costi energetici. La manifestazione si è svolta pochi giorni prima del dibattito finale sul bilancio dello Stato per il prossimo anno. Il voto finale è previsto per martedì 24 novembre presso il Parlamento portoghese e sono state annunciate ulteriori proteste.