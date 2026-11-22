Tensione tra Russia e Polonia dopo che venerdì due missili russi e un drone, ritenuto di probabile provenienza russa, sono precipitati in territorio polacco. Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha definito «pericolosa» la violazione dello spazio aereo, ribadendo la “piena solidarietà” di tutti gli alleati a Varsavia. Il premier polacco ha parlato di una possibile provocazione, avvenuta in concomitanza con esercitazioni militari europee nel Paese. Le manovre, iniziate il 9 novembre nel sud-est della Polonia e destinate a proseguire per due settimane, coinvolgono forze impegnate nella preparazione di una possibile missione internazionale in Ucraina dopo la guerra.