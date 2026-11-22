Sabato a Lima, capitale del Perù, centinaia di donne hanno sfilato in corteo, chiedendo giustizia e maggiore sicurezza negli spazi pubblici in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre. Vestite di nero e con gli occhi bendati, le manifestanti reggevano delle bilance per simboleggiare la loro richiesta di giustizia per le donne uccise o scomparse, politiche efficaci per prevenire la violenza e proteggere le donne, indagini approfondite e la fine dell’impunità. Centinaia di agenti di polizia hanno scortato la marcia, che si è svolta in modo pacifico.