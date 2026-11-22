Papa Leone XIV ha espresso la sua solidarietà alla popolazione della Papua Nuova Guinea e delle altre nazioni del Pacifico colpite dalla siccità. «Desidero esprimere la mia solidarietà a tutti coloro che soffrono a causa di questa emergenza, mentre rivolgo il mio ringraziamento a chi si sta adoperando per aiutare chi soffre di più», ha affermato durante la preghiera dell’Angelus dalla finestra del suo studio nel Palazzo Apostolico. Leone ha inoltre esortato i fedeli a «pregare per le vittime dei numerosi conflitti» in tutto il mondo e affinché i leader trovino soluzioni per porre fine ai combattimenti. Leone parteciperà domenica a un pranzo con circa 1.300 persone povere e vulnerabili nell’Aula Paolo VI in Vaticano, in occasione della decima Giornata Mondiale dei Poveri, ha comunicato il Vaticano.