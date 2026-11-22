Venerdì in Oman si è celebrata la Festa Nazionale con spettacoli di luci colorate, parate militari e festeggiamenti all’aperto, nonostante crescano i timori di un possibile ritorno alla guerra totale tra Stati Uniti e Iran. La capitale dell’Oman era un tripudio di verde, bianco e rosso vivo, con ponti ed edifici che riflettevano i colori della bandiera omanita. Durante una celebrazione all’aperto, i bambini vestiti con abiti tradizionali omaniti sventolavano bandiere, mentre i veicoli suonavano il clacson per le strade. Il sultano dell’Oman, Haitham bin Tarik, ha presieduto una parata militare ufficiale che includeva una cerimonia di sparo dei cannoni e una banda musicale.