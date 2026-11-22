Maxi sequestro di marijuana a Prignano sulla Secchia, nel Modenese, dove la Guardia di finanza ha arrestato un cittadino italiano per coltivazione, produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato fermato durante un controllo stradale: nell’auto i militari hanno trovato due proiettili calibro 30-06, detenuti senza autorizzazione. La successiva perquisizione domiciliare, con il supporto delle unità cinofile, ha permesso di scoprire materiale per la coltivazione e il confezionamento della droga, oltre a marijuana già pronta. Complessivamente sono stati sequestrati circa 13 chili di sostanza stupefacente, 22 cartucce da caccia, due proiettili, 2.380 euro in contanti e attrezzature per la produzione. L’uomo è stato arrestato in flagranza e denunciato anche per detenzione abusiva di munizionamento.