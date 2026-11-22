Fausto Isidro Meza Flores, noto come “El Chapo Isidro”, è stato catturato nella notte tra venerdì e sabato dalle autorità messicane, grazie alle informazioni fornite dall’amministrazione Trump, secondo quanto riferito da funzionari statunitensi e messicani. Meza Flores, uno dei 10 fuggitivi più ricercati dall’FBI, è stato catturato e trasportato in aereo a Città del Messico sabato, dopo che un intenso scontro a fuoco tra le forze messicane e gli uomini armati del cartello, avvenuto durante la notte, aveva terrorizzato gli abitanti della città di Guasave e provocato l’incendio di camion e attività commerciali.