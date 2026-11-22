Il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida, e cinque bambini della città spagnola di Ceuta, nel Nord Africa, hanno premuto il pulsante che ha dato il via alle luminarie natalizie della capitale, dove oltre 14 milioni di lampadine a LED illumineranno la città fino al 6 gennaio. La bandiera della città di Ceuta è stata proiettata sulla facciata dell’edificio in segno di sostegno, dopo che l’exclave spagnola è diventata, la scorsa estate, l’epicentro della crisi di confine. Secondo il sindaco, oltre 150.000 persone hanno assistito all’evento dal vivo e tramite schermi allestiti in tutto il centro città, dove 500 droni hanno disegnato nel cielo figure natalizie. L’evento ha visto varie esibizioni musicali e uno spettacolo pirotecnico ha concluso la cerimonia.