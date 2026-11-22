Un incendio ha devastato una fabbrica di dolciumi nella provincia di Banten, in Indonesia, causando tre vittime e spingendo le squadre di soccorso a cercare 36 lavoratori che risultano ancora dispersi. Lo hanno riferito le autorità.Il rogo è divampato nello stabilimento della PT Fonusa Agung Mulia, nel distretto di Serang, nella provincia di Banten, che confina con la capitale Giacarta. L’azienda produce ‘Milkita’, un marchio indonesiano di caramelle e snack a base di latte. Le cause dell’incendio non sono ancora note. Secondo i sopravvissuti, le fiamme avrebbero avuto origine da un impianto di refrigerazione situato al terzo piano. L’Agenzia nazionale per la ricerca e il soccorso ha dichiarato che 15 persone sono state tratte in salvo, tra cui quattro lavoratori rimasti feriti. Le autorità non hanno ancora chiarito se si ritenga che tutti i lavoratori dispersi si trovassero all’interno della struttura al momento dell’incendio.