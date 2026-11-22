Protesta contro Meta a Hyderabad, in India, dove venerdì alcuni membri dell’Indian Youth Congress, organizzazione giovanile del principale partito di opposizione, hanno fatto irruzione negli uffici della società. I manifestanti, muniti di cartelli e slogan contro Meta e il partito di governo Bjp, contestavano le restrizioni imposte agli account social di alcuni loro esponenti. La polizia è intervenuta fermando e portando via i partecipanti alla protesta. Il movimento ha accusato la società di aver agito sotto la pressione del governo del premier Narendra Modi, con l’obiettivo di mettere a tacere le voci dell’opposizione.