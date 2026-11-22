Forti piogge hanno allagato case e strade sull’isola di Santa Cruz, nell’arcipelago delle Galapagos in Ecuador, costringendo diverse famiglie ad evacuare. Il servizio di emergenza ecuadoriano, ECU 911, ha riferito che 177 persone appartenenti a 53 famiglie sono state accolte in un rifugio temporaneo e stanno ricevendo assistenza. L’esercito ha dispiegato 162 militari per sostenere le operazioni di evacuazione, soccorso e assistenza. L’ECU 911 ha inoltre segnalato che la strada per l’aeroporto locale è rimasta chiusa a causa dei danni. Le squadre di soccorso stavano operando nella zona con macchinari pesanti. L’Istituto Nazionale di Meteorologia e Idrologia ha dichiarato che il monitoraggio satellitare ha evidenziato piogge moderate o intense sulle isole di Isabela, Santa Cruz e Santiago. L’agenzia ha avvertito che le piogge sarebbero continuate nelle ore successive e ha esortato i residenti a prendere le dovute precauzioni. Il Comitato Nazionale per lo Studio Regionale del Fenomeno El Niño ha collegato le inondazioni alle condizioni di El Niño, caratterizzate da acque più calde nel Pacifico equatoriale. Le ultime inondazioni hanno fatto seguito a quelle verificatesi alla fine di ottobre e a metà novembre, che hanno causato la morte di una persona e costretto migliaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni in tutto l’arcipelago.