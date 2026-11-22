(LaPresse) – Una nave cargo russa, la Sparta II, ha preso fuoco domenica mattina nel Golfo di Finlandia, entrando nelle acque territoriali finlandesi dopo un attacco. I servizi di emergenza di Helsinki sono intervenuti per domare le fiamme, mentre la Guardia di frontiera ha confermato l’incidente. Secondo quanto riferito all’emittente Yle, l’equipaggio è stato trasferito su una nave di soccorso russa. Resta sconosciuta la natura del carico trasportato. Finlandia e Russia hanno entrambe indicato nei droni ucraini i possibili responsabili dell’attacco, ma Kiev non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Una volta spento l’incendio, la nave sarà trasferita fuori dalle acque territoriali finlandesi.