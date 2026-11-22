Sabato notte gli abitanti della città di Kafr Malik, in Cisgiordania, sono stati colti dal “panico” dopo che diversi veicoli sono stati dati alle fiamme. Oltre ai veicoli bruciati, i residenti hanno scoperto anche dei graffiti sui muri vicini con messaggi scritti in ebraico. Il leader dell’opposizione israeliana, Gadi Eisenkot, ha attribuito la responsabilità degli attacchi incendiari notturni contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata al «terrorismo ebraico». La polizia israeliana ha dichiarato di stare indagando per individuare chi abbia appiccato gli incendi e realizzato i graffiti. Video e foto diffusi sui social media mostravano auto avvolte dalle fiamme e un muro su cui era stata dipinta la frase «Saluti da Susya», un evidente riferimento a un avamposto di coloni israeliani recentemente evacuato nella parte meridionale della Cisgiordania. Eisenkot ha affermato che il governo di destra di Netanyahu, che ha approvato oltre 100 nuovi insediamenti, ha «portato la zona sull’orlo dell’anarchia». Attualmente sta lavorando alla formazione di un governo di coalizione che possa estromettere Netanyahu e il suo gabinetto.