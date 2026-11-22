Blitz degli agenti dell’Ice all’aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma, dove due persone sono state fermate sul ponte d’imbarco mentre i passeggeri salivano a bordo di un volo diretto a Los Angeles. L’intervento, condotto da agenti con il volto coperto, è stato definito «scioccante» e «angosciante» dal personale di Alaska Airlines e ha provocato un ritardo del volo. Secondo l’ICE, il primo fermato, il messicano Ricardo Larrondo Mendoza, avrebbe violato le norme sull’immigrazione restando negli Stati Uniti oltre la scadenza del visto. Durante l’operazione, un’altra passeggera, Sofia Hernandez Mejia, avrebbe lanciato caffè bollente contro gli agenti, rischiando un’accusa per aggressione a un funzionario federale. La compagnia aerea ha dichiarato di non aver ricevuto alcun preavviso dell’intervento, avvenuto in un fine settimana di intenso traffico per il Giorno del Ringraziamento.