Milano, 21 nov. (LaPresse) – “La cosa importante di quegli spazi è che lasciavano la possibilità non soltanto al punk, perché poi sono gli spazi in cui in Italia si è sviluppato anche per esempio l’hip hop, il fatto che ci fossero degli spazi dove suonare dei generi che fossero slegati dal mercato. E questa cosa è un impoverimento gigantesco non soltanto per le nostre città, ma proprio per la biodiversità culturale”. Lo ha detto Zerocalcare a margine del panel “Musica & Fumetto: tra vecchio e nuovo punk – Zerocalcare incontra Max Pezzali”, alla Fabbrica del Vapore di Milano per la Milano Music Week, rispondendo a una domanda sulla chiusura in città dei luoghi della cultura punk, come il Leoncavallo. Il fumettista ha allargato lo sguardo al resto del Paese. “In realtà anche a Roma, diciamo un po’ in tutta Italia, penso anche a Bologna, hanno desertificato tutto”, ha spiegato, aggiungendo che il punk è stato “in parte assunto dal mercato”. “Il fatto che questa roba non venga capita evidentemente ci porterà a un appiattimento nei prossimi anni”, ha avvertito. Per Zerocalcare il punk resta una matrice anche del suo lavoro. “È il mondo in cui sono cresciuto, mi ha impostato un sacco di cose, sia per il lavoro che faccio: l’etica del do-it-yourself, cioè di essere capace a fare le cose non necessariamente perfette, però per conto tuo – ha raccontato – Ho iniziato a fare fumetti sulle fanzine punk, per le copertine dei dischi, le locandine dei concerti”, ha ricordato. E da lì viene anche il suo segno, fatto di tinte piatte “riproducibili con delle fotocopie a basso costo”. “Dal punto di vista di rimanere sempre ancorato a una serie di valori, è il punk più di qualsiasi altra cosa che me l’ha dato”, ha concluso.