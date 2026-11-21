“Nessuno nasconda la propria identità: questa è una battaglia antica della destra”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, arrivando all’NH Collection di via Tarchetti a Milano per ‘Nessuna resti nascosta’, l’iniziativa di Fratelli d’Italia dedicata alle donne che portano il velo islamico. È questo, per La Russa, “il tema centrale, che è quello del velo”. “Credo che sia un’iniziativa nel giorno giusto e con l’argomento giusto, e quindi applaudo a chi l’ha promossa, a chi l’ha voluta, a chi la sta svolgendo”, ha detto. Il presidente del Senato ha ricordato le due proposte di legge presentate tra il 2006 e il 2008, quando era capogruppo, con Daniela Santanchè prima firmataria: una sul divieto del velo “quanto meno in determinate circostanze”, l’altra sulla lingua delle prediche nelle moschee. “Chiedevamo una cosa che secondo me è ancora attuale: che gli imam nelle moschee parlino in italiano e non in arabo. Pensate, lo chiedevamo nel 2006, 2008. Siamo qui, ancora non ce l’abbiamo fatta”, ha spiegato. La Russa ha parlato anche della violenza sulle donne, un tema che ha detto di aver sempre sottolineato “chiedendo che siano gli uomini a farsi carico di questo problema, perché tocca agli uomini cambiare un modo di pensare”. Un modo di pensare che, ha precisato, riguarda una percentuale molto bassa di uomini, ma “che conduce ai femminicidi, ai drammi che conosciamo”.