(LaPresse) – L’albero di Natale del Campidoglio americano è arrivato venerdì a Washington dopo un viaggio di circa 3.200 chilometri attraverso gli Stati Uniti. L’abete Engelmann, alto 23 metri, proviene dalla foresta nazionale Nez Perce-Clearwater, in Idaho, ed è stato collocato sul prato occidentale del Campidoglio. La tradizione annuale prevede la selezione di un albero tra le 154 foreste nazionali del Paese. Il viaggio è accompagnato da iniziative e celebrazioni nelle diverse comunità attraversate, coinvolgendo cittadini e residenti nell’avvio delle festività natalizie.