(LaPresse) Tornato dall’Asia dopo il trilaterale avuto con Vladimir Putin e Xi Jinping a Shenzhen, Donald Trump ha ricapitolato gli argomenti discussi con gli omologhi di Russia e Cina, a partire dalla responsabilità che hanno in quano potenze nucleari, le tre più grandi al mondo. Il capo della Casa Bianca ha definitivo l’incontro “storico”, sottolineando come siano arrivati a una dichiarazione congiunta di pace in quattro punti. “Per la prima volta in assoluto, la Cina ha accettato di avviare discussioni trilaterali sulla riduzione del rischio nucleare. Non volevano farlo”, ha ricordato Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Il tycoon ha anche parlato di come Washington, Mosca e Pechino abbiano concordato sull’aumentare la produzione di petrolio e si è soffermato anche sulla Corte Penale Internazionale, da lui definita “fuori controllo”. “Ha un potere fittizio”, ha detto Trump, “e pensano di poter entrare e arrestare i capi di Stato, ma non possono farlo. Quindi l’abbiamo condannata come gruppo”.