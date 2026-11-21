(LaPresse) Donald Trump ha ribadito la sua definizione di Vladimir Putin come amico, ma ha affermato di “non poter dire” se il presidente russo sia un amico degli Stati Uniti. Tornato dal suo viaggio in Cina, dove è stato ospite del presidente Xi Jinping, parlando con in giornalisti alla Casa Bianca il tycoon ha insistito sul fatto che Putin voglia la pace con l’Ucraina, suggerendo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il leader russo abbiano la stessa responsabilità per il conflitto in corso.

“Gli piacerebbe porre fine alla guerra“, ha detto Trump riferendosi a Putin. “Ci sono due persone che non sanno come porvi fine. Stiamo cercando di aiutarle. Ci sono due persone che si odiano a vicenda, Zelensky e Putin. Non sanno come porvi fine. Vogliono porvi fine. Sono entrambi intrappolati in questa situazione”. ».

Trump ha poi rivendicato la sua scelta di fornire i Javelin, sottolineando quanto sia importante che lui abbia degli ottimi rapporti “con i capi dei Paesi più potenti” del mondo, ovvero Russia e Cina.