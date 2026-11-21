(LaPresse) Torino e il tema della sicurezza al centro delle dichiarazioni del ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. A margine del congresso regionale di Forza Italia, il ministro ha definito «intollerabili» alcuni episodi avvenuti negli ultimi mesi, sostenendo che interi quartieri della città sarebbero diventati poco frequentabili per gli italiani. Guardando alle prossime elezioni comunali, Zangrillo ha sottolineato la necessità di «voltare pagina», evidenziando la possibilità per il centrodestra di esprimere candidati in grado di competere per la guida della città. Tra i nomi citati, quelli di Marco Fontana e Claudia Porchietto, indicati come figure con adeguate competenze politiche e valori importanti.