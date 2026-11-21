(LaPresse) Sul futuro dello stadio San Siro a Milano, Pierfrancesco Majorino rilancia l’ipotesi della riqualificazione dell’attuale impianto. Il capogruppo del Pd in Lombardia e candidato alle primarie del centrosinistra per la corsa a Palazzo Marino, intervenuto durante un evento al Teatro Litta, ha ribadito la propria contrarietà all’idea di abbandonare il Meazza, indicando nel recupero e nella ristrutturazione dello stadio la soluzione migliore. «Non credo che sia una vicenda conclusa», ha dichiarato Majorino, commentando anche le recenti parole del presidente del Milan, Paolo Scaroni, sul futuro dell’impianto. L’esponente dem ha ricordato che San Siro appartiene alla città e ai suoi cittadini, non ai fondi o alle proprietà dei club, invitando quindi Milan e Inter a maggiore cautela. Per Majorino, qualsiasi decisione sul futuro dello stadio dovrà tenere conto prima di tutto degli interessi di Milano e dei milanesi.