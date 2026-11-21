(LaPresse) – Gli anfibi degli alpini comprati usati alla Fiera di Sinigaglia, la dozzina di band punk nella Pavia degli anni Ottanta, il poster dei Clash in cameretta. Max Pezzali e Zerocalcare hanno raccontato il loro punk sul palco della Cattedrale della Fabbrica del Vapore, a Milano, nel panel “Musica & Fumetto: tra vecchio e nuovo punk – Zerocalcare incontra Max Pezzali” della Milano Music Week, moderato da Luca Valtorta. “Il punk in provincia aveva anche questa aggravante, che aderiva a un ideale estetico che però non poteva permettersi e soprattutto al quale non aveva accesso”, ha raccontato Pezzali. Per Zerocalcare quella scena è stata soprattutto un riparo. “Per me è sempre stato un rifugio”, ha detto il fumettista, che ha ricordato come prima ancora del punk quell’effetto glielo avessero fatto le canzoni di Pezzali.