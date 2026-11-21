(LaPresse) “Se qualcuno dentro il Campo largo è spaventato dalla parola patrimoniale, noi di Alleanza Verdi e Sinistra non abbiamo problemi a cambiare il nome: vogliamo chiamarlo contributo di solidarietà? In Italia abbiamo 89 super miliardari che hanno un patrimonio di 458 miliardi di euro. E allora, a coloro i quali ci dicono che è sbagliata perché potrebbero fuggire, noi diciamo che non siamo più disponibili a consentire che si mettano le mani nelle tasche di pensionati, lavoratori e studenti, perché questa storia deve finire. Chi ha accumulato una grande ricchezza deve dare un contributo e possiamo anche finalizzarlo con un obiettivo di scopo: vogliamo utilizzare queste risorse, che provengono da questo contributo di solidarietà, per risolvere il tema della sanità e delle lunghe liste d’attesa, visto che ci sono 5,8 milioni di persone che non possono andare nella struttura sanitaria pubblica a causa delle lunghe liste d’attesa e non hanno i soldi per andare nella sanità privata?”, lo ha affermato Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e leader di Europa Verde, a margine della festa regionale di Avs in Campania, all’Hotel Terminus di Napoli.