(LaPresse) – “Sono molto rattristato per la scomparsa di De Gennaro, perché quando una persona decide di suicidarsi non possono esserci altre parole se non quelle che rappresentano la propria tristezza e il proprio cordoglio ai familiari. Contestualmente ritengo che lo Stato debba fare di tutto per fare chiarezza su una delle pagine più buie della storia della Repubblica, ovvero l’attentato di via D’Amelio, dove Borsellino e la sua scorta hanno perso la vita e dove è scomparsa la famosa agenda rossa, nella quale Paolo Borsellino annotava indagini, sospetti e collegamenti tra mafia e politica. Quello è un capitolo buio della nostra storia, della storia della nostra democrazia, su cui lo Stato e, in generale, il Parlamento devono dare il massimo sostegno affinché si faccia e si trovi la verità. Perché questo ci chiede l’Italia e questo ci chiede la lotta a un cancro vero e proprio che si chiama mafia”, lo ha affermato Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e leader di Europa Verde, a margine della festa regionale di Avs in Campania, all’Hotel Terminus di Napoli.