(LaPresse) Le primarie del centrosinistra per scegliere il candidato sindaco di Milano si faranno a febbraio. Ne è convinto Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Partito Democratico in Lombardia e candidato alla consultazione, intervenuto a margine di un evento al Teatro Litta, dove ha presentato il suo programma. Majorino ha definito positivo il confronto tra le diverse candidature, pur sottolineando che, al momento, i nomi in campo sono forse troppi. Ridurne il numero, secondo l’esponente dem, potrebbe aiutare gli elettori a scegliere con maggiore chiarezza. Sul dialogo tra le componenti più a sinistra, Majorino ha ribadito la necessità di costruire un progetto progressista condiviso, dichiarandosi disponibile ad ascoltare le proposte degli altri candidati. Il confronto alle primarie, ha spiegato, metterà di fronte sensibilità differenti: da una proposta più moderata, come quella di Mario Calabresi, alla sua, di impronta più progressista. A decidere saranno gli elettori del centrosinistra. Resta infine da definire la formula del voto: sull’eventuale introduzione di un doppio turno, Majorino ha rimandato la decisione ai partiti.