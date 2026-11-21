“Noi siamo gli sfidanti, dobbiamo scegliere il cavallo migliore. Ne abbiamo tre ottimi, quindi siamo sicuramente più avanti rispetto all’ultima volta, dove siamo arrivati tardi e abbiamo chiesto un’impresa impossibile a un candidato non conosciuto in città”. Così Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d’Italia, a margine dell’iniziativa del partito ‘Nessuna resti nascosta’ a Milano, sulla scelta del candidato sindaco del centrodestra per le prossime Comunali. Il riferimento è al 2021, quando il centrodestra candidò il pediatra Luca Bernardo. “Lavori in corso. Noi siamo ovviamente in questo momento con tre candidature ottime sul tavolo e la partita è nelle mani dei leader nazionali, che stanno facendo le loro valutazioni”, ha spiegato. Nessuna fretta, secondo Fidanza. “Non c’è l’assillo, perché mi pare che anche dall’altra parte si debba ancora decidere se faranno le primarie o no. Sono ancora più indietro di noi pur essendo al governo in questa città da più di 15 anni, quindi c’è una difficoltà evidente nel campo della sinistra”, ha detto. “In questo caso invece abbiamo tre ottime possibilità sul tavolo e sceglieremo la migliore nei tempi giusti”, ha concluso.